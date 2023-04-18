WP: Россия обладает секретным оружием для отключения ВСУ от спутников Starlink

Секретное оружие России способно «отключить» Вооруженные силы Украины от спутников Starlink. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слитые в Сеть секретные документы Пентагона.
Согласно материалам, российские специалисты на протяжении нескольких месяцев при помощи систем радиоэлектронной борьбы «Тобол» пытались вывести из строя спутники Starlink на Украине.
Документ не содержит окончательных итогов эксперимента, но журналистов американского издания поразил тот факт, что российская программа, предназначенная для защиты спутников Кремля, может применяться и для атаки на космические спутники противника.