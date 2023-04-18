Россиянам рассказали о минусах «юанизации»

Россияне все чаще начинают интересоваться юанем. Почему чрезмерное увлечение китайской валютой может быть опасным, объяснил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, передает ФАН.
По мнению Лободы, роль ключевой валюты в торговом обороте страны должен играть так или иначе рубль. По этой причине основные биржевые активы нужно переводить в российскую национальную валюту — это поддержит курс рубля и улучшит экономическую репутацию России в мире.
Лучшим решением будет соблюдение баланса в вопросе национальных валют, считает финансист. На сегодняшний день доля юаня в расчетах России с Китаем составляет до 35%. Этот показатель был бы подходящим и для РФ, подытожил Лобода.