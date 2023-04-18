Reuters: Варшава в рамках санкций предложила ограничить импорт российской нефти по «Дружбе»

Польские власти в апреле 2023 года предложили ввести новый пакет антироссийских санкций, в который входит запрет транзита нефти из РФ по северной части трубопровода «Дружба». Такой информацией делится агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Среди новых ограничений, предложенных Польшей, также есть запрет на поставки российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Пакет также предполагает ограничения сотрудничества со страной в области атомной энергетики.
Согласно данным Reuters, предложение Варшавы было направлено на рассмотрение в Еврокомиссию.