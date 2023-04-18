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Песков не назвал точную дату прямой линии с Путиным

Политика
Песков не назвал точную дату прямой линии с Путиным

Точная дата прямой линии президента РФ Владимира Путина пока неизвестна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Интернет-издание Baza со ссылкой на источник ранее сообщало, что прямая линия с Путиным запланирована на 8 июня. По словам собеседника, она пройдет в Гостином дворе.

«Точной даты прямой линии Путина пока нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что пока неизвестно, примет ли Владимир Путин участие в акции «Бессмертный полк» в этом году.

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