Песков не назвал точную дату прямой линии с Путиным

Точная дата прямой линии президента РФ Владимира Путина пока неизвестна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Интернет-издание Baza со ссылкой на источник ранее сообщало, что прямая линия с Путиным запланирована на 8 июня. По словам собеседника, она пройдет в Гостином дворе.
«Точной даты прямой линии Путина пока нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Дмитрий Песков также заявил, что пока неизвестно, примет ли Владимир Путин участие в акции «Бессмертный полк» в этом году.