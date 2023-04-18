Власти Финляндии начали возводить забор с колючей проволокой на границе с Россией

Предполагается, что на возведение забора с колючей проволокой будет потрачено около 380 миллионов евро бюджетных средств. Протяженность нового ограждения составит 200 километров — 15% от общей протяженности границы с Россией. Пилотный участок будет возведен на погранпереходе в Пелколе, расположенном на юге страны. Предполагается, что работы будут завершены уже в июне текущего года.