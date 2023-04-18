Власти Финляндии начали возводить забор с колючей проволокой на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии приступила к возведению забора вдоль границы с Россией. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Отмечается, что наземная подготовка к работам проводилась с 28 февраля.
Предполагается, что на возведение забора с колючей проволокой будет потрачено около 380 миллионов евро бюджетных средств. Протяженность нового ограждения составит 200 километров — 15% от общей протяженности границы с Россией. Пилотный участок будет возведен на погранпереходе в Пелколе, расположенном на юге страны. Предполагается, что работы будут завершены уже в июне текущего года.
После возведения пилотного участка ограждения погранслужба Финляндии планирует начать строительство пробной версии бетонной понтонной дороги. Она пройдет по заболоченным участкам земли. Работы начнутся в августе и завершатся в ноябре.