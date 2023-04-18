Суд в Брянске арестовал ростовчанина, пытавшегося сбежать на Украину для вступления в ВСУ

Речь идет о 23-летнем жителе Новошахтинска. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, 14 апреля мужчина предпринял попытку незаконного пересечения государственной границы России в обход открытых пунктов пропуска на территории Стародубского района. Он был задержан пограничным нарядом.