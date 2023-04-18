В ЦБ оценили влияние мировой финансовой «кулисы» на решения российского регулятора

Он рассказал, что все решения в ЦБ РФ принимаются советом директоров регулятора. Заседания, где обсуждается ключевая ставка, проходят восемь раз в год. Что касается якобы влияния мировой «кулисы», то это утверждение относится к временам, когда Россия переживала гиперинфляцию.