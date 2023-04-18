В ЦБ оценили влияние мировой финансовой «кулисы» на решения российского регулятора

На ЦБ РФ не оказывается никакого влияния извне. Мировая финансовая «кулиса» не имеет значения для российского регулятора. Подобные обвинения — пережиток «лихих 1990-х», заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Он рассказал, что все решения в ЦБ РФ принимаются советом директоров регулятора. Заседания, где обсуждается ключевая ставка, проходят восемь раз в год. Что касается якобы влияния мировой «кулисы», то это утверждение относится к временам, когда Россия переживала гиперинфляцию.
Тогда МВФ начал помогать РФ, но еще в 2002 году российская сторона выплатила все кредиты и уже давно ничего не должна этой международной организации.