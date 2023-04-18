Baijiahao: маневры бомбардировщиков ВКС РФ над Курилами вызвали переполох в Японии

В статье для Baijiahao они уточнили, что речь идет о проверке Тихоокеанского флота, в ходе которой все подразделения флота были приведены в полную готовность. Неожиданные маневры десятков кораблей и патрулирование бомбардировщиков Ту-95МС вызвали испуг у властей Японии, передает «ПолитРоссия».