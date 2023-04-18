Baijiahao: маневры бомбардировщиков ВКС РФ над Курилами вызвали переполох в Японии

Полеты российских стратегических бомбардировщиков в Охотском и Беринговом морях заставили изрядно понервничать руководство Япониим. Таким мнением поделились китайские военные аналитики.
В статье для Baijiahao они уточнили, что речь идет о проверке Тихоокеанского флота, в ходе которой все подразделения флота были приведены в полную готовность. Неожиданные маневры десятков кораблей и патрулирование бомбардировщиков Ту-95МС вызвали испуг у властей Японии, передает «ПолитРоссия».
«Внезапно российские стратегические бомбардировщики поднялись в воздух и начали приближаться к Японии. Глядя на происходящее, Токио заметно занервничал», — пишут эксперты.
Комментируя военные учения российских моряков у Курил, генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно выразил протест российской стороне. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что маневры проводятся в строгом соответствии с международным правом. По мнению аналитиков, своими действиями Кремль в очередной раз продемонстрировал готовность защищать свои интересы на Дальнем Востоке.