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МИД РФ выразил протест послам США, Канады и Британии за поддержку Кара-Мурзы

Политика
МИД РФ выразил протест послам США, Канады и Британии за поддержку Кара-Мурзы

Российское внешнеполитическое ведомство предъявило протест руководителям дипмиссий Вашингтона, Лондона и Оттавы из-за скандала с признанным иноагентом публицистом Владимиром Кара-Мурзой.

Ранее Мосгорсуд приговорил общественного деятеля к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Однако решение инстанции пришлось не по душе зарубежным послам, которые в открытую высказались в поддержку Кара-Мурзы✱.

«Был заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в "поддержку" осужденного за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Кара-Мурзы», — заявили в МИД.

Ранее страны «Большой семерки» осудили Москву за якобы распространение «дезинформации» ради поддержки в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет телеканал «360».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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