Рогов заявил об активизации украинских националистов на Запорожском направлении

Рогов подчеркнул, что в ВСУ практически круглосуточно идут проверки по связи, акцентируется внимание именно на ее качестве и скорости реагирования сторон. Приезд в группировку ВСУ на Запорожском направлении проверяющих из генштаба Украины вместе с западными специалистами свидетельствует о возможных активных действиях уже в ближайшее время, резюмировал Рогов.