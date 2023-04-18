Рогов заявил об активизации украинских националистов на Запорожском направлении

Проверки в подразделениях Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении можно расценивать, как подготовку к активным действиям в районе городов Пологи и Токмак. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В ближайшую неделю может быть напряженно в районе Пологов, Орехова и Токмака. Со стороны ВСУ возможны попытки прорыва обороны и разведки боем», — цитирует издание собеседника.
Рогов подчеркнул, что в ВСУ практически круглосуточно идут проверки по связи, акцентируется внимание именно на ее качестве и скорости реагирования сторон. Приезд в группировку ВСУ на Запорожском направлении проверяющих из генштаба Украины вместе с западными специалистами свидетельствует о возможных активных действиях уже в ближайшее время, резюмировал Рогов.