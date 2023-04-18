Читатели Daily Mail были поражены визитом Путина в Херсон и Луганск

Президент России Владимир Путин побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Его визит возмутил автора издания Daily Mail, однако читатели оказались в корне с ним не согласны.
Сообщается, что российский политик посетил штаб группировки «Днепр» в Херсоне и базу «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников и подарил командирам икону, принадлежавшую министру обороны царских времен. Ознакомившись с материалом издания, пользователи отметили, что Путин совершенно не похож на того человека, о котором пишет западная пропаганда.
«Точно, нам же все рассказывают, что настоящий Путин при смерти, что это всего лишь двойник и что Россия проигрывает и убивает невинных граждан, а Украина святая, но Зеленскому нужно больше денег», — обнажили неудобную правду о западных СМИ британцы.
Ранее о поездке Владимира Путина в зону проведения спецоперации на Украине высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, внезапный визит состоялся в понедельник, 17 апреля. Месяц назад лидер также неожиданно навестил Мариуполь.