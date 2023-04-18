Читатели Daily Mail были поражены визитом Путина в Херсон и Луганск

Сообщается, что российский политик посетил штаб группировки «Днепр» в Херсоне и базу «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников и подарил командирам икону, принадлежавшую министру обороны царских времен. Ознакомившись с материалом издания, пользователи отметили, что Путин совершенно не похож на того человека, о котором пишет западная пропаганда.