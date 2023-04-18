«Разделяй и властвуй». Зачем Сталин хотел разделить Китай на две части

Холодная война между СССР и США велась сразу на нескольких континентах. Москва и Вашингтон не жалели средств на поддержку лояльных режимов в Европе, Африке, Азии. Многие страны оказались разделены на просоветский и проамериканский лагерь: ГДР и ФРГ, Северный и Южный Вьетнам, до сих пор разделен Корейский полуостров. Идеологический раскол коснулся также и Китая, раздираемого кровопролитным конфликтом.
В 1946 году, спустя год после победы над милитаристской Японией, между сторонниками КПК и Гоминьдана возобновилась гражданская война. Историки полагают, что влияние китайских коммунистов на севере страны вряд ли смогла бы утвердится, если бы советские войска не передали бы «революционным силам» военный и промышленный потенциал Маньчжурии. Более того, Москва санкционировала поставки оружия товарищам Мао Цзэдуна.
Стремительный успех китайских коммунистов поставил вождя СССР Иосифа Сталина перед серьезной геополитической задачей. Глава государства понимал, что объединенный Китай, население которого в то время составляло 500 миллионов человек, составит серьезную конкуренцию во всемирном коммунистическом движении. Проведя индустриализацию, Пекин значительно усилит военный потенциал и сможет диктовать свои условия Кремлю.
Именно такой логикой некоторые историки объясняют, почему Сталин всячески «притормаживал» стремление Мао объединить Китай по советскому образцу. Одним из вариантов не допустить этого стало разделение страны.
В начале 1949 года НОАК приступила к захвату столицы Китайской Республики – Нанкина. В этот момент, по словам китаеведа Александра Панцова, Иосиф Виссарионович «высказал мысль о возможном разделении Китая на две части по реке Янцзы». Северные территории остаются за КПК, а Гоминьдан сохраняет контроль за югом. Согласно данным китайских историков, Сталин отправил руководству КПК телеграмму с советом «не торопиться» с наступлением.
По мнению вождя СССР, Соединенные Штаты и Великобритания могли воспользоваться моментом и высадить крупный десант в тылу НОАК. Запад серьезно опасался распространения «красной чумы» среди соседей Китая, что могло подорвать их влияние в регионе.
Специалисты предполагают, что возможный раздел Китая мог бы стать способом держать Мао «на поводке». Наличие постоянного соперника на юге, который имеет широкую поддержку со стороны Запада, еще сильнее бы привязывало китайских коммунистов к СССР. Аналитики уверены, что Сталин руководствовался принципом «разделяй и властвуй».
Более того, в китайской истории неоднократно случались периоды, когда страна оказывалась разделенной не несколько частей. Так, например, после завоевания Китая маньчжурами на юге в течении 18 лет существовало государство бывшей династии Мин. Москва пыталась повторить такой сценарий.
Однако Мао Цзэдун решил не прислушиваться к мнению Сталина и 24 апреля подразделения НОАК заняли Нанкин. С течением времени правительство Гоминьдана сдало южные территории, сбежав на Тайвань.