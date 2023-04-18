«Разделяй и властвуй». Зачем Сталин хотел разделить Китай на две части

В 1946 году, спустя год после победы над милитаристской Японией, между сторонниками КПК и Гоминьдана возобновилась гражданская война. Историки полагают, что влияние китайских коммунистов на севере страны вряд ли смогла бы утвердится, если бы советские войска не передали бы «революционным силам» военный и промышленный потенциал Маньчжурии. Более того, Москва санкционировала поставки оружия товарищам Мао Цзэдуна.