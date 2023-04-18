Коротченко: полет Ту-95МС продемонстрировал решимость России поддержать Китай

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что полет двух российских ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями следует рассматривать в связке с визитом министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию.
В интервью «ПолитРоссии» эксперт объяснил, что стратегическая авиация ВКС РФ выполняла маневры в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Он отметил, что полет Ту-95МС следует рассматривать в качестве определенного сигнала Китаю.
«Учения Тихоокеанского флота призваны показать решимость РФ поддержать Китай, который сейчас прилагает усилия для формирования стабильности в азиатском регионе», — заявил Коротченко.
По его словам, бомбардировщики также продемонстрировали потенциальным агрессорам, что Россия готова защищать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.