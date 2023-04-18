«После службы в ЧВК «Вагнер» даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления»: Пригожин предложил заголовок для The Daily Beast

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после работы в «оркестре» уровень повторной преступности среди бывших заключенных снижается в десять и более раз.
Отвечая на запрос журналистки The Daily Beast Эллисон Квинн, предприниматель подчеркнул, что руководство ЧВК «Вагнер» внимательно следит за судьбой подопечных, вернувшихся домой.
«Дорогая Эллисон! Мы внимательно отслеживаем всех наших подопечных и их судьбу после того, как они возвращаются домой. Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32 %, тогда как ранее это было 3,5-7 %. Поэтому после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Также Пригожин предложил редакции американского издания вариант заголовка для материала о ЧВК «Вагнер».
«Поэтому заголовки "Бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаясь домой убивают невинных людей" не совсем подходят. Я тебе предлагаю заголовок: "После службы в ЧВК "Вагнер" даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления". Оплату гарантируем», — отметил основатель «оркестра».
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» готова содействовать правоохранительным органам по поводу любого бывшего бойца.