Президент Азербайджана Алиев поставил армянам в Карабахе ультиматум

Армяне в Нагорном Карабахе обязаны взять азербайджанское гражданство или покинуть регион. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.
Азербайджанский лидер отметил, что Баку не намерен обсуждать ситуацию в Карабахе с другими государствами. По его словам, обстановка в регионе является внутренним делом республики.
«Армяне, проживающие в Карабахе либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место для проживания», — заявил Алиев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что Ереван навсегда должен отказаться от территориальных претензий к другим государствам ради достижения мира.