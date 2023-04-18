Отказ Нидерландов от российского СПГ приведет Европу к «самоубийству»

Европа планирует полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). Как полагают эксперты, за решение с «политическим окрасом» придется расплачиваться обычным гражданам и промышленности Евросоюза (ЕС), сообщает информационное агентство Вaltnews.
«Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы убедиться, что в нашей системе нет ископаемых ресурсов из России, и мы уже добились успеха в том, что касается угля, трубного газа и нефти», – отметил министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
Авторы материала напомнили, что Нидерланды начали готовиться к отказу от импорта СПГ из России еще в начале года. Амстердам перестал подписывать новые контракты, и ищет способы расторгнуть уже действующие.
Подобное эмбарго угрожает очередным витком дефицита и поднятием цен на энергоносители, что в совокупности с экономическим кризисом окажется буквально «самоубийством», утверждают обозреватели. При этом пойти на такой шаг придется большинству стран ЕС, а не у всех государств есть возможность найти альтернативу.
«Ситуация осложняется тем, что Нидерланды — страна-транзитер "голубого топлива". Здесь расположен газовый хаб TTF (Title Transfer Facility) — виртуальная торговая точка для природного газа, которая является одним из крупнейших газовых хабов Европы», — объясняется в статье.
Несмотря на опрометчивость подобного решения, в Евросоюзе способны реализовать любую «безумную» идею. Вопрос лишь в цене, полагает президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.
По словам эксперта, российский СПГ заменить сложно. Однако, если и есть возможность привезти сырье из Персидского залива, к примеру, в Роттердам, то это будет значительно дороже, чем из Калининградской области. К тому же, когда «один игрок уходит с рынка», стоимость на топливо у других растет, напомнил профессор.
«Европа в очередной раз хочет создать себе экономические трудности. Чиновники ЕС до сих пор не понимают, что чем быстрее они откажутся от сотрудничества с Россией, тем хуже будет ситуация в их странах. <...> И осознают в ЕС, что это ошибка только через время, глядя на растущую инфляцию и умирающую промышленность», — сказал Межевич.
Аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков согласился, что отказ от российского СПГ приведет к существенному повышению стоимости на топливо и создаст дополнительные сложности. Он напомнил, что по итогам за 2022 год Россия стала третьим по объему экспортером природного газа в Европе.
«Естественно, цены должны будут повыситься, чтобы пришли объемы от других производителей – Алжира, Катара. <...> Чтобы заманить поставщиков в Европу, необходимо серьезно повысить стоимость газа», — заметил эксперт.
В тот момент, когда стоимость увеличится, спрос на СПГ спадет, поскольку многим предприятиям это будет «не по карману». Юшков резюмировал, что предложение Нидерландов является исключительно политическим, и за него всем придется платить в буквальном смысле слова.
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