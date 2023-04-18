Отказ Нидерландов от российского СПГ приведет Европу к «самоубийству»

По словам эксперта, российский СПГ заменить сложно. Однако, если и есть возможность привезти сырье из Персидского залива, к примеру, в Роттердам, то это будет значительно дороже, чем из Калининградской области. К тому же, когда «один игрок уходит с рынка», стоимость на топливо у других растет, напомнил профессор.