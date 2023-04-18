Международная федерация баскетбола не допускает сборную России до Олимпиады в Париже

Международная федерация баскетбола (FIBA) не допустила мужскую сборную России до участия в предквалификационном турнире к Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.
В официальном заявлении организации сообщается, что FIBA приняла такое решение в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об участии спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.
«Исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в заявлении.
Следующей по рейтингу сборной Европы является команда из Болгарии. Она и заменит россиян на международном соревновании. В предквалификационных турнирах примут участие 40 команд. В квалификационных турнирах сыграют пять отобранных сборных.