Саратовский ветеран Калинин призвал россиян поддержать участников СВО в тылу и на фронте

Жители Саратовской области должны сплотиться и оказать поддержку российским бойцам в тылу и в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.
Он подчеркнул, что россиянам стоит быть едиными, и они должны приложить все усилия для приближения победы российской армии на фронте, ведь страна находится в опасности, а солдаты отважно сражаются с «фашистскими негодяями», передает «Регион 64».
«Наша задача — поддерживать их и в тылу, и на передовой. Выбирая службу по контракту, мы становимся в строй с братишками и приближаем нашу победу, как делали наши деды, прадеды на фронтах Великой Отечественной войны», — сказал Калинин.
Он поделился, что его дед Василий Калинин вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом, однако вместе со своими сослуживцами боец смог приблизить победу и подарить мирные годы жизни своим предкам. В заключении Калинин призвал россиян быть едиными и находиться в одном строю, а также помогать соотечественникам.