Саратовский ветеран Калинин призвал россиян поддержать участников СВО в тылу и на фронте

Он поделился, что его дед Василий Калинин вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом, однако вместе со своими сослуживцами боец смог приблизить победу и подарить мирные годы жизни своим предкам. В заключении Калинин призвал россиян быть едиными и находиться в одном строю, а также помогать соотечественникам.