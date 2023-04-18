Многодетная уфимка обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери в машине реанимации

Женщина обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери в салоне реанимационного автомобиля в Уфе, сообщает портал Ufa1.ru.
По словам местной жительнице, ее дочери в феврале вызвали скорую из-за плохого самочувствия — температуры и больного живота и горла. Врачи, как утверждает россиянка, приехали через 35 минут после вызова.
Пациентку не забрали в больницу, а начали осматривать дома. После этого медработники хотели сделать капельницу, но не смогли найти вену. Тогда в квартиру прибыла еще одна бригада.
Мать ребенка рассказала, что несовершеннолетняя стала терять сознание и покрываться пятнами. После этого на место вызвали реанимацию. Умирающую девочку забрали в инфекционную больницу. Однако до учреждения она не доехала и скончалась на руках у матери. Женщина обратилась за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову.