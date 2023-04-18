Многодетная уфимка обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери в машине реанимации

Мать ребенка рассказала, что несовершеннолетняя стала терять сознание и покрываться пятнами. После этого на место вызвали реанимацию. Умирающую девочку забрали в инфекционную больницу. Однако до учреждения она не доехала и скончалась на руках у матери. Женщина обратилась за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову.