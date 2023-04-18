Блинкен потребовал от Китая определить намерения в отношении США

Китайская сторона должна четко обозначить свои планы по развитию отношений с США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7.
Политик указал на приверженность Вашингтона повышать уровень сотрудничества с Пекином после переговоров глав двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина. Но Китаю придется определить намерения в отношении Соединенных Штатов, сказал Блинкен.
Ранее телеканал «360» сообщил, что министры иностранных дел стран G7 призвали КНР к беседе с США по стратегической стабильности. Они также выразили встревоженность увеличением ядерной мощи Китая.