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Блинкен потребовал от Китая определить намерения в отношении США

Политика
Блинкен потребовал от Китая определить намерения в отношении США

Китайская сторона должна четко обозначить свои планы по развитию отношений с США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7.

Политик указал на приверженность Вашингтона повышать уровень сотрудничества с Пекином после переговоров глав двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина. Но Китаю придется определить намерения в отношении Соединенных Штатов, сказал Блинкен.

Ранее телеканал «360» сообщил, что министры иностранных дел стран G7 призвали КНР к беседе с США по стратегической стабильности. Они также выразили встревоженность увеличением ядерной мощи Китая.

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