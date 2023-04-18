С Новым Годом!

Герой России Трошев обратился к властям Петербурга с призывом в кратчайшие сроки снять запрет на рекламу ЧВК «Вагнер»

Общество
Герой России Трошев обратился к властям Петербурга с призывом в кратчайшие сроки снять запрет на рекламу ЧВК «Вагнер»

Глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев потребовал от властей Петербурга в кратчайшие сроки снять запрет на рекламу ЧВК «Вагнер».

Трошев обратился к вице-губернаторам Северной столицы Валерию Пикалеву и Борису Пиотровскому. Он напомнил, что 12 апреля в адрес главы города на Неве Александра Беглова было направлено письмо с призывом разобраться в ситуации с отказом крупнейших петербургских операторов размещать рекламу ЧВК «Вагнер». После этого градоначальник поручил подготовить ответ в срок до 15 мая.

В связи с этим Трошев напомнил, что боевые действия идут сейчас, а не планируются через месяц.

«Противник не остановит свое наступление, а бойцы нужны каждый день. Каждый день гибнут чьи-то дети из-за отсутствия возможности доукомплектования подразделений ЧВК "Вагнер"», — подчеркнул Герой России.

От имени Межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» он призвал незамедлительно решить вопрос с размещением рекламы набора в ЧВК «Вагнер» в Петербурге.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что петербургские чиновники любыми способами пытаются навредить патриотическим ходам, в отличие от властей других российских регионов. Как итог — реклама «оркестра» полностью запрещена в Северной столице.

#трошев #чвк вагнер #реклама #петербург