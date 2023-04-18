Герой России Трошев обратился к властям Петербурга с призывом в кратчайшие сроки снять запрет на рекламу ЧВК «Вагнер»

Трошев обратился к вице-губернаторам Северной столицы Валерию Пикалеву и Борису Пиотровскому. Он напомнил, что 12 апреля в адрес главы города на Неве Александра Беглова было направлено письмо с призывом разобраться в ситуации с отказом крупнейших петербургских операторов размещать рекламу ЧВК «Вагнер». После этого градоначальник поручил подготовить ответ в срок до 15 мая.