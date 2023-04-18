Guardian: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление ВСУ

Западные страны начали подготовку к тому, что российская сторона будет применять все имеющиеся способы реагирования на предстоящее контрнаступление украинских войск. Об этом говорится в публикации издания Guardian.
Автор материала указывает, что среди других вариантов реагирования, к которым готовится коллективный Запад, — кибератаки и ядерные угрозы. При этом украинская армия продолжает получать от своих западных союзников военную технику для анонсируемого контрнаступления на фронте.
Напомним, ранее стало известно, что в Лондоне заявили о готовности предоставлять украинской стороне свое вооружение, готовящееся «на черный день».