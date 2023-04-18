В «Газпроме» объяснили, за счет чего Европе удалось пережить отопительный сезон

Европейские государства сумели провести сезон отбора газа из подземных хранилищ без острых последствий нехватки топлива. Это стало возможным из-за того, что зима была сравнительно теплой, что снижало общую потребность в использовании газа.
Российская газовая компания «Газпром» прокомментировала это обстоятельство и отметила, что нет никаких гарантий, что в следующем отопительном сезоне в регионе сложатся такие же обстоятельства.
Более холодная зимняя погода будет означать не только повышение расходов в домохозяйствах, но и на производствах. Это также создаст дополнительные издержки для экономики ЕС.