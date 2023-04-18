«Технология обречена на провал». Светов оценил шансы нового майдана на Украине

Но сейчас, уверен он, на Украине нет сил, которые могли бы вывести тысячи и тысячи людей, предъявляющих претензии нынешним властям, на площади. А если бы эти люди и вышли на массовые протесты, режим Зеленского не стал бы проявлять такую же пассивность, какую в начале 2014 года продемонстрировал экс-президент Украины Виктор Янукович. Владимир Зеленский и его команда обязательно применят силу, чтобы подавить протесты .