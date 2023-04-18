«Технология обречена на провал». Светов оценил шансы нового майдана на Украине

Новый майдан на Украине, если он произойдет, будет совсем не похож на события 2014 года. На этот раз на площади Киева выйдут вооруженные люди, целью которых будет свержение действующей власти, и мир увидит настоящее восстание.
Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов, который прокомментировал публикацию американского журнала Politico о том, что после окончания российской спецоперации Украину может ждать очередной майдан.
Как сообщили американские журналисты, ссылаясь на неназванного чиновника с Украины, идущий на Украине военный конфликт вдохновил жителей страны на перемены, и украинцы могут попытаться через новую революцию добиться завершения реформ, обещанных им девять лет назад.
Комментируя публикацию, Юрий Светов высказал другое мнение о том, каким может быть новый украинский майдан.
По словам политолога, учитывая коррективы, которые внесла СВО, мирных протестов на Украине можно не ждать. Но дело в другом: для того, чтобы Майдан состоялся, необходима соответствующая активность людей, а на Украине сейчас ничтожно мало тех, кто способен выйти на протесты.
«Да и изменение власти в стране, предполагаю, будет проходить иным путем — через реализацию военного заговора. Это означает, что на майдан выйдут вооруженные люди в меньшем количестве, но с большей активностью», – считает политолог.
Но сейчас, уверен он, на Украине нет сил, которые могли бы вывести тысячи и тысячи людей, предъявляющих претензии нынешним властям, на площади. А если бы эти люди и вышли на массовые протесты, режим Зеленского не стал бы проявлять такую же пассивность, какую в начале 2014 года продемонстрировал экс-президент Украины Виктор Янукович. Владимир Зеленский и его команда обязательно применят силу, чтобы подавить протесты .
Поэтому те технологии организации майданов, которые на Украине были успешно использованы для организации «оранжевой революции» в 2004-2005 годах и Евромайдана в 2014-м, к настоящему времени безнадежно устарели, и потому обречены на провал, заключил Светов.