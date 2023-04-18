Пригожин предложил Зеленскому отправить к Бахмуту награжденных в Авдеевке солдат ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в город Авдеевка, где сейчас ведутся боевые действия. Предприниматель отметил, что в ответ на это может приехать в Киев.
В рамках посещения Авдеевки Зеленский вручил награды бойцам ВСУ. Пригожин оценил этот жест и предложил украинскому лидеру перебросить награжденных военных на Бахмут (Артемовск).
«Что касается приезда Владимира Александровича в Авдеевку, в ответ могу только в Киев приехать. В Бахмуте мы все никак с ним встретиться не можем. Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут, еще раз наградит посмертно, а так – уважуха, яйца железные», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее основатель «оркестра» рассказал, как они с Зеленским «встретились» в Бахмуте и обсудили актуальные вопросы.