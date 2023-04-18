Atlantico: слова Макрона о Китае и США шокировали Европу

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о Китае и Соединенных Штатах шокировали Европу, ведь эти заявления не были согласованы с Западом. Об этом сообщило издание Atlantico.
Также изменилось отношение Европы к Польше. Ранее Варшаву воспринимали непокорной страной, а теперь государство начало доказывать преданность ЕС, демонстрируя русофобию.
Ранее Польша уже призывала быть осторожнее с Москвой, утверждая, что с Россией никаких дипломатических контактов наладить не удастся. Эта политика может привести к потере доверия Франции. Таким образом Варшава может сделать больше вреда для Запада, чем реальной пользы, считают авторы Atlantico.