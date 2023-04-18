«Абсолютно неприемлемо». Блинкен прокомментировал атаку на дипломатов США в Судане

Дипломатический конвой США попал под обстрел в Судане. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.
За нападением, по их словам, стояли «Силы быстрого реагирования». По утверждению источников в американском посольстве, «бронированная машина диппредставительства была намеренно обстреляна отрядом спецназа». Они уточнили, что никто из дипломатов не пострадал.
Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны Вашингтона. Обозреватели уточнили, что Блинкен совершил ряд телефонных звонов суданским лидерам и заявил о неприемлемости произошедшего.
«Я очень ясно дал понять, что любые угрозы нападений, представляющие опасность для наших дипломатов, были абсолютно неприемлемы», — сказал он.
Представитель Госдепа отметил, что Белый дом крайне обеспокоен общим уровнем безопасности в Судане, поскольку это «затрагивает работников гуманитарных организаций». По его словам, Соединенные Штаты продолжат координировать действия других стран, имеющих влияние в Судане, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Великобританию, а также ЮАР.
Журналисты уточнили, что в ходе боевых действий в Судане погибли по меньшей мере 185 человек и более 1800 получили ранений.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Посол Европейского союза в Судане подвергся нападению со стороны неизвестных личностей.