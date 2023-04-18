Полковник Матвийчук объяснил, как бойцы ВСУ умудрились оторвать башню танку Leopard 2

Халатность солдат Вооруженных сил Украины стала причиной поломки башни у немецкого танка Leopard 2A4. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Комментируя «ПолитРоссии» инцидент в Польше, он уточнил, что башня, как подвижный элемент корпуса бронетехники, крепится специальными полозьями и приспособлениями. Потеря орудия танка может произойти только из-за взрыва боекомплекта, при механическом воздействии или в случае ремонта.
«Скорее всего, солдаты ВСУ по халатности забыли включить систему гироскопирования пушки – механизм уравновешивания, и она воткнулась в землю», — объяснил собеседник.
Башня просто не выдержала массу танка в 60-70 тонн, и ее вырвало с основанием, уточнил Матвийчук. Ранее в Сети распространился снимок немецкой бронемашины с оторванной башней. Отмечается, что фото было сделано на одном из военных полигонов Польши, а уничтоженным танком управляли украинские военные.