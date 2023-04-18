Полковник Матвийчук объяснил, как бойцы ВСУ умудрились оторвать башню танку Leopard 2

Башня просто не выдержала массу танка в 60-70 тонн, и ее вырвало с основанием, уточнил Матвийчук. Ранее в Сети распространился снимок немецкой бронемашины с оторванной башней. Отмечается, что фото было сделано на одном из военных полигонов Польши, а уничтоженным танком управляли украинские военные.