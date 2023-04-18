МИД России заявил протест послу Британии из-за скандала с осужденным публицистом Кара-Мурзой

Министерство иностранных дел РФ заявило протест британскому послу Деборе Броннерт из-за скандала с приговоренным к 25 годам лишения свободы публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в России иноагентом). Об этом сообщил глава представительства России в Лондоне Андрей Келин.
Броннерт потребовала отменить приговор Кара-Мурзы✱. МИД после этой новости вызвал британского посла.
Она пробыла в ведомстве около получаса. Министерство обвинило Броннерт во вмешательстве во внутренние дела России.
Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам тюрьмы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами