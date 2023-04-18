МИД России заявил протест послу Британии из-за скандала с осужденным публицистом Кара-Мурзой

Министерство иностранных дел РФ заявило протест британскому послу Деборе Броннерт из-за скандала с приговоренным к 25 годам лишения свободы публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в России иноагентом). Об этом сообщил глава представительства России в Лондоне Андрей Келин.