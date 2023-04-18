Мантуров назвал объем товарооборота России и Индии за 2022 год

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в сравнении с предыдущим годом торговый оборот между Россией и Индией возрос более чем в 2,5 раза. По оценке чиновника, объем достиг 35 млрд долларов.
Сообщается, что это стало возможным на фоне увеличения, поставок энергоносителей и минеральных удобрений со стороны России. В то же время индийские производители наращивают поставки своей продукции.
Россия ранее впервые вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом стало известно после анализа данных, которые предоставило министерство торговли и промышленности страны.