«Политические кредиты», выделяемые Международным валютным фондом Киеву, выдаются для того, чтобы Соединенные Штаты могли сократить свои траты на содержание Украины.
Такое мнение в разговоре с информагентством iReactor высказал экономист Василий Колташов.
Ранее колумнист агентства Bloomberg Михир Шарма обратил внимание на то, с каким гневом на новость о новом кредите для Украины от МВФ была встречена развивающимися странами Глобального Юга.
По словам западного журналиста, нарастающее в развивающихся странах недовольство ставит под сомнение установившуюся в последние десятилетия глобальную финансовую систему. Ведь МВФ на протяжении долгих лет старался придерживаться принципов нейтралитета и не кредитовать государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. Однако к настоящему времени по отношению к Украине Международный валютный фонд отказался от аполитичной позиции.
Но Василий Колташов считает, что кредит в размере 15,6 миллиарда долларов, который получила от МВФ Украины, мог бы оказать разрушительное влияние на развивающиеся страны.
«Это, конечно, большая репутационная ошибка валютного фонда. По сути, это структура, которая выдает кредиты на основе политических требований, не только на время и под проценты. Эти требования просто разрушительны для любого развивающегося государства», – объясняет свое мнение эксперт.
В частности, по его словам, кредит Киеву был выдан по политическим мотивам, навязанным Соединенными Штатами. И назад свои деньги валютный фонд не получит, так как Украина скоро перестанет существовать в своем нынешнем виде и никому не сможет вернуть долги.
«Что касается стран Глобального Юга, то они пока могут видеть только то, что МВФ в очередной раз выступает американской кассой, которая выдает деньги тем, кому хотят их выдать США. В этом смысле членство в валютном фонде является бессмысленным, по истине безумием», – рассуждает эксперт.
Все это, по его мнению, делается только ради того, чтобы Украина получала многомиллиардные вливания от МВФ, и Соединенные Штаты могли тратить на ее содержание меньше собственных денег.
В этой ситуации другим странам вообще нет смысла сохранять членство в МВФ, считает Колташов.
«Зачем вообще состоять в МВФ? Для того, чтобы помогать американскому государству платить по счетам их марионеток? Нужно бойкотировать эту организацию, и хорошо, если бы эта мысль начала доходить до остальных стран», – подчеркнул экономист.
Тем более, что развивающиеся страны, если бы «деньги Зеленского» достались им, могли бы понести от этого серьезный ущерб. Поэтому даже хорошо, что миллиарды долларов от МВФ ушли на Украину и ни одно из государств Глобального Юга их не получит. В данном случае без денег МВФ этим странам будет лучше, чем с ними, заключил эксперт.