«Безумное членство». Колташов рассказал, как «американская касса» уничтожит Украину

Тем более, что развивающиеся страны, если бы «деньги Зеленского» достались им, могли бы понести от этого серьезный ущерб. Поэтому даже хорошо, что миллиарды долларов от МВФ ушли на Украину и ни одно из государств Глобального Юга их не получит. В данном случае без денег МВФ этим странам будет лучше, чем с ними, заключил эксперт.