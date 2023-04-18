Глава офиса Зеленского Ермак отчитался о нуждах ВСУ парламенту Великобритании

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал британский парламент об обстановке на передовой и потребностях ВСУ. Об этом говорится на сайте главы государства Владимира Зеленского.
Сообщается, что Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности с членами комитетов по вопросам обороны и иностранных дел Палаты общин Парламента Британии.
«Представители британского парламента были проинформированы об актуальной ситуации на фронте и нуждах подразделений сил обороны», — сказано в заявлении.
Помимо этого, стало известно, что его заместитель Роман Машовец заявил о важности поддержки парламента для одобрения решений по поставкам военной помощи Украине.