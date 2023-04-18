«Чемодан без ручки». Что стоит за готовностью Пашиняна сдать Карабах ради мира с Баку

Установление мира между Ереваном и Баку возможно в случае взаимного признания советских границ. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время выступления перед парламентом, передает агентство «Новости Армения».
Заявление политика про возвращение страны в рамки Армянской ССР, в которую не входил Нагорный Карабах, прозвучало на фоне визита в республику очередной американской делегации.
«Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость, и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам», — отметил Пашинян.
Премьер предложил населению Армении свыкнуться с этой мыслью, в противном случае республике не позволят развиваться и будут считать, что она может «направить силу» против других для расширения территорий. Пашинян также уточнил, что инициатива опираться на границы Армянской и Азербайджанской ССР поступила именно от Еревана.
«Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, — подчеркнул Пашинян. — Утверждения Баку о том, что Армения в ходе переговоров отказалась признать территориальную целостность Азербайджана, не соответствуют действительности».
Между тем визиты высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов в Ереван резко участились. Как сообщает «Голос Армении», за последние две недели республику посетили четыре американские делегации, которые проводили встречи в различных профильных ведомствах и правительстве.
После переговоров с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон Пашинян открыто заявил о важности развития тесного сотрудничества с Соединенными Штатами. В пресс-службе кабмина отметили, что политик высоко оценил содействие Белого дома в осуществлении демократических реформ, которые являются для Армении стратегией и приоритетом.
Пашинян также подчеркнул важность усилий Вашингтона по установлению стабильности и мира в регионе. Олсон же резюмировала, что американское правительство придает большое значение постоянному развитию отношений с Ереваном.
Политологи уже не раз констатировали окончательный поворот Армении на Запад, обращая внимание на планы военнослужащих республики принять участие в маневрах сил Международной миссии под эгидой НАТО в частично признанном Косове и угрозы местных политиков арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС.
Исключением не стали переговоры Еревана и Баку по Нагорному Карабаху, которые постепенно «переехали» из Сочи в страны ЕС, а в ближайшем будущем могут пройти и в Вашингтоне.
Не последнюю — и преимущественно «деструктивную» — роль в этом процессе сыграл Пашинян, чьи попытки установить мир с Азербайджаном являются шагом к дестабилизации, направленной, прежде всего, против России, считает заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.
«Задача коллективного Запада — создание зон нестабильности в российском приграничье. Делая подобные заявления и предпринимая такие попытки, Пашинян служит тому делу, ради которого он был поставлен. Он провоцирует зону нестабильности, потому что армяне Нагорного Карабаха никогда не смирятся с тем, что их начнут вливать в состав Азербайджана, они не для этого воевали 20 лет назад, <…> и в том числе в 44-дневной войне», — рассуждает Макеева.
Собеседница «ПС» вспомнила о своей командировке в Нагорный Карабах несколько лет назад: уже тогда местные жители сетовали на то, что они для Пашиняна — как «чемодан без ручки, который тащить тяжело, а бросить жалко». По мнению политолога, вопрос идентичности того или иного народа требует к себе деликатного внимания.
Единственный вариант, который эксперт считает приемлемым в сложившемся конфликте, — это создание некого блока, надгосударственного образования, в котором границы Армении и Азербайджана не играли бы роли.
Впрочем, мнение людей в этой ситуации стоит далеко не на первом месте. Макеева убеждена, что сдача Карабаха Азербайджану в любом случае спровоцирует вооруженный конфликт. Москва при этом не сможет оставаться в стороне, что фактически станет открытием второго фронта для России, заключила политолог.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, должны сделать выбор: или принять азербайджанское гражданство, или искать другое место жительства.