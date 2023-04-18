«Чемодан без ручки». Что стоит за готовностью Пашиняна сдать Карабах ради мира с Баку

Собеседница «ПС» вспомнила о своей командировке в Нагорный Карабах несколько лет назад: уже тогда местные жители сетовали на то, что они для Пашиняна — как «чемодан без ручки, который тащить тяжело, а бросить жалко». По мнению политолога, вопрос идентичности того или иного народа требует к себе деликатного внимания.