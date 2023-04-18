Политолог Дудчак: Киев ничего не получит из замороженных Западом российских активов

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» сообщили, что не планируют размораживать активы Москвы до разрешения украинского кризиса. При этом лидеры G7 заявили, что деньги якобы будут направлены Киеву на восстановление государства. Дудчак в ходе беседы с корреспондентами телеканала «360» высказал свое мнение на сей счет.