Политолог Дудчак: Киев ничего не получит из замороженных Западом российских активов

Киевский режим не получит и копейки из замороженных Западом российских активов. Такой точкой зрения поделился политолог Александр Дудчак.
Ранее главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» сообщили, что не планируют размораживать активы Москвы до разрешения украинского кризиса. При этом лидеры G7 заявили, что деньги якобы будут направлены Киеву на восстановление государства. Дудчак в ходе беседы с корреспондентами телеканала «360» высказал свое мнение на сей счет.
«Ни для кого не секрет, что от этого Украине ничего не достанется. Все пойдет на оплату поставок вооружений», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона предложить Пекину свой план по Украине. Об этом рассказали журналисты Bloomberg.