«Случайно человек въехал». Дибров прокомментировал ДТП со своим участием

Российский телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. По словам очевидцев, в автомобиль журналиста въехала машина полиции, передает «Москва 24».
Как пишет издание, авария произошла на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. «Мерседес» ведущего Первого канала при повороте задел полицейский микроавтобус, двигавшийся по полосе общественного транспорта.
Супруга Диброва заверила, что ее муж не пострадал. Позднее факт ДТП подтвердил и сам журналист, сообщив в беседе с РЕН ТВ, что с ним все в порядке. В настоящее время Дибров ждет эвакуатор на месте происшествия.
«Да случайно человек въехал. Ой, ну какая разница, кто въехал, главное, что все в порядке», — цитирует его слова Telegram-канал «Подъем».
В начале марта в аварию попала телеведущая Лариса Вербицкая. Никто из участников ДТП не пострадал.