«Случайно человек въехал». Дибров прокомментировал ДТП со своим участием

Супруга Диброва заверила, что ее муж не пострадал. Позднее факт ДТП подтвердил и сам журналист, сообщив в беседе с РЕН ТВ, что с ним все в порядке. В настоящее время Дибров ждет эвакуатор на месте происшествия.