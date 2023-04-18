«Петербуржцы за то, чтобы Беглов ушел»: Пригожин прокомментировал интерес горожан к петиции за отставку губернатора

Бизнесмен подчеркнул, что с момента публикации петиции в Сети ее подписали около миллиона человек. Большинство проголосовавших выступили за отставку Беглова. Как утверждает Пригожин, городская администрация пытается переломить сложившуюся ситуацию, используя «огромное количество ботов». Однако он уверен, что ситуация не изменится.