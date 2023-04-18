«Петербуржцы за то, чтобы Беглов ушел»: Пригожин прокомментировал интерес горожан к петиции за отставку губернатора

Большинство жителей Санкт-Петербурга, подписавших петицию «Города перемен», высказались за отставку губернатора города Александра Беглова. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что с момента публикации петиции в Сети ее подписали около миллиона человек. Большинство проголосовавших выступили за отставку Беглова. Как утверждает Пригожин, городская администрация пытается переломить сложившуюся ситуацию, используя «огромное количество ботов». Однако он уверен, что ситуация не изменится.
«Эти боты никак не могут переломить ситуацию – Петербуржцы за то, чтобы Беглов ушел. Спасибо им за это!» — заявил предприниматель в аудиокомментарии, опубликованном на канале «Пресс-служба Пригожина» в мессенджере Telegram.
Петиция об отставке губернатора Александра Беглова была создана активистами движения «Петербург — Город перемен». Они призвали отправить главу города в отставку, отметив, что власти Петербурга так и не смогли реализовать ни одну реформу.