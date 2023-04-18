Сменила три машины. Трепова потерпела фиаско, пытаясь «замести следы» после теракта

По данным следствия, мужчина знал о том, что фигурантка причастна к теракту, еще до того, как она оказалась у него в квартире. Именно поэтому Касинцев пустил девушку к себе, не сообщив ничего сотрудникам полиции. 13 апреля суд отправил его под домашний арест по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).