Сменила три машины. Трепова потерпела фиаско, пытаясь «замести следы» после теракта

Задержанная за совершение теракта в Петербурге Дарья Трепова пыталась пустить оперативников по ложному следу сразу после убийства военкора Владлена Татарского. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Со слов собеседника издания, после взрыва в петербургском кафе девушка села в такси и каталась по городу. В общей сложности она сменила три автомобиля, прежде чем добралась до дома №8 по улице Федора Абрамова — там находилась квартира, в которой Трепову укрывал житель Северной столицы Дмитрий Касинцев.
По данным следствия, мужчина знал о том, что фигурантка причастна к теракту, еще до того, как она оказалась у него в квартире. Именно поэтому Касинцев пустил девушку к себе, не сообщив ничего сотрудникам полиции. 13 апреля суд отправил его под домашний арест по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
Планировалось, что в день взрыва Трепова должна вылететь на самолете за границу, однако она не стала этого делать по указанию «кураторов» — последние якобы сочли слишком высоким риск попасться в руки правоохранителей.
Впрочем, несмотря на попытки запутать оперативников МВД и замести следы, исполнительнице убийства Татарского не удалось избежать ответственности: силовики знали, в какой подъезд дома зашла девушка, и на следующий день задержали Трепову, добавили в «Известиях».
Позднее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что статуэтка, которую Трепова вручила Владлену Татарскому, была предположительно начинена гексогеном. Следы этого взрывчатого вещества специалисты обнаружили на одежде военкора.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Алексей Мельников заявил, что Трепова находится в «очень тяжелом морально-психологическом состоянии». При этом никаких жалоб на условия содержания в СИЗО от девушки не поступало.