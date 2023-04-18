Политолог Шипилин: США готовятся к «драке до последнего» с Глобальным Югом и Россией

Эксперт напомнил, что потеря Соединенными Штатами статуса гегемона стала заметной в самом начале украинского кризиса. Уже тогда многие государства стали выходить из-под влияния Белого дома. По мнению собеседника «Народных Новостей», раньше США достаточно было «щелкнуть хлыстом», чтобы пресечь подобные настроения, но теперь мнение Вашингтона мало кого волнует.