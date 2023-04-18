Политолог Шипилин: США готовятся к «драке до последнего» с Глобальным Югом и Россией

Вашингтон не намерен спокойно наблюдать за перестройкой миропорядка в пользу России и стран Глобального Юга. Именно поэтому США готовятся к большой драке до последнего, заявил политолог Павел Шипилин.
Эксперт напомнил, что потеря Соединенными Штатами статуса гегемона стала заметной в самом начале украинского кризиса. Уже тогда многие государства стали выходить из-под влияния Белого дома. По мнению собеседника «Народных Новостей», раньше США достаточно было «щелкнуть хлыстом», чтобы пресечь подобные настроения, но теперь мнение Вашингтона мало кого волнует.
Ситуация вынуждает американские власти идти на крайние меры, уверен Шипилин. Он подчеркнул, что борьба Запада с Глобальным Югом и Россией не окажется быстрой.
«На карту у Америки поставлено все, им есть, за что драться. На кону триллионы долларов, которые они зарабатывают благодаря своей неоколониальной политике. Мы должны понимать, что вот так вот просто шапками мы их не закидаем, они дерутся за свои интересы, и борьба предстоит на много лет», — подчеркнул политолог.
Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что в страхе потерять гегемонию Запад изолирует себя от остального мира. Ее слова приводит телеканал «360».