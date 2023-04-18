Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК «Вагнер». И сегодня нет ни одного — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос касательно присутствия бойцов «оркестра» в Судане. По его словам, «музыканты» покинули африканское государство два года назад.
Соответствующий запрос бизнесмен получил от журналиста издания Jeune Afrique Матье Оливье. Корреспондент напомнил, что на данный момент в Судане возобновились боевые действия. В связи с этим он поинтересовался, какие распоряжения были даны «музыкантам» на фоне эскалации конфликта.
«Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного. Я думаю, это главное, что вам нужно знать», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель уточнил, что говорит с абсолютной уверенностью. Эти слова даже можно внести в любые протоколы в самых высоких инстанциях, добавил Пригожин.