Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК «Вагнер». И сегодня нет ни одного — Пригожин

Соответствующий запрос бизнесмен получил от журналиста издания Jeune Afrique Матье Оливье. Корреспондент напомнил, что на данный момент в Судане возобновились боевые действия. В связи с этим он поинтересовался, какие распоряжения были даны «музыкантам» на фоне эскалации конфликта.