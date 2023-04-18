Баранец: НАТО намерена отвлечь Россию от СВО путем проведения военных учений в Швеции

Войска НАТО регулярно «елозят» вокруг границ России из-за намерений противостоять так называемой «российской военной угрозе». Такое мнение высказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.
В комментарии для iReactor он отметил, что вся теория Североатлантического альянса нацелена на идеологию, которая выставляет Россию в качестве угрозы и агрессора. Именно поэтому контингент Альянса проводит «бесконечные учения» вблизи территории страны.
«Они стращают Европу и мир российской военной угрозой, потому и бряцают оружием, и ползают у наших границ», — считает Баранец.
Эксперт уверен, что с помощью военных учений, в том числе в Швеции, НАТО хочет отвлечь российское командование от специальной военной операции. Альянс перетягивает внимание Генштаба ВС РФ на Запад, где формируются новые подразделения и проводятся военные учения. Таким образом НАТО подыгрывает Украине, заключил Баранец.