Госдума России приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Депутаты нижней палаты российского парламента во вторник одобрили поправки о пожизненном наказании для лиц, обвиняемых в государственной измене.
Как пишет РИА Новости, изменения вносятся в статью 275 УК РФ "Государственная измена". После принятия соответствующего закона за шпионаж, выдачу за рубеж информации, составляющей гостайну, а также за перехода на сторону противника, оказание финансовой, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против интересов России, суд сможет назначать наказание в виде пожизненного заключения.
Сегодня за государственную измену можно получить реальный срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.