Госдума России приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Как пишет РИА Новости, изменения вносятся в статью 275 УК РФ "Государственная измена". После принятия соответствующего закона за шпионаж, выдачу за рубеж информации, составляющей гостайну, а также за перехода на сторону противника, оказание финансовой, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против интересов России, суд сможет назначать наказание в виде пожизненного заключения.