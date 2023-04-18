Обозреватели подчеркнули, что Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента от своего ВВП. Премьер-министр республики Кая Каллас неоднократно подчеркивала, что государство передает именно то, что хочет киевский режим, призывая к «щедрости» и других союзников.