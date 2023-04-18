Украинские некоммерческие организации обворовали жителей Эстонии на 1,5 миллиона евро. Об этом сообщили журналисты портала Baltnews со ссылкой на издание Eesti Päevaleht.
По данным газеты, руководители организаций Slava Ukraini и All For Victory неоднократно присваивали средства денежной помощи от граждан Эстонии. Глава первой – Геннадий Васькин – оказался «близким другом» исполнительного директора эстонской НКО Йоханны-Марии Лехтме. Ранее Васькин работал во Львовской городской администрации вместе с руководителем компании IC Construction Романом Панасюком. На счету последней и оказались 1,5 миллиона эстонских пожертвований.
Журналисты уточнили, что в 2022 году доходы IC Construction составили 41,7 млн гривен, то есть около 1 млн евро, из которых чистая прибыль достигла 9,3 млн гривен, или около 250 000 евро.
«В телефонном разговоре с нашим коллегой из Kyiv Independent Панасюк подтвердил, что почти 100% оборота компании приходится на Slava Ukraini, то есть пожертвованные жителями Эстонии деньги», – добавили они.
Обозреватели подчеркнули, что Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента от своего ВВП. Премьер-министр республики Кая Каллас неоднократно подчеркивала, что государство передает именно то, что хочет киевский режим, призывая к «щедрости» и других союзников.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Таллин пополняет свои военные запасы за счет денег от партнеров по Европейскому союзу