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«Близкий друг». Украинские НКО присвоили 1,5 млн евро пожертвований из Эстонии

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«Близкий друг». Украинские НКО присвоили 1,5 млн евро пожертвований из Эстонии

Украинские некоммерческие организации обворовали жителей Эстонии на 1,5 миллиона евро. Об этом сообщили журналисты портала Baltnews со ссылкой на издание Eesti Päevaleht.

По данным газеты, руководители организаций Slava Ukraini и All For Victory неоднократно присваивали средства денежной помощи от граждан Эстонии. Глава первой – Геннадий Васькин – оказался «близким другом» исполнительного директора эстонской НКО Йоханны-Марии Лехтме. Ранее Васькин работал во Львовской городской администрации вместе с руководителем компании IC Construction Романом Панасюком. На счету последней и оказались 1,5 миллиона эстонских пожертвований.

«Близкий друг». Украинские НКО присвоили 1,5 млн евро пожертвований из Эстонии

Журналисты уточнили, что в 2022 году доходы IC Construction составили 41,7 млн гривен, то есть около 1 млн евро, из которых чистая прибыль достигла 9,3 млн гривен, или около 250 000 евро.

«В телефонном разговоре с нашим коллегой из Kyiv Independent Панасюк подтвердил, что почти 100% оборота компании приходится на Slava Ukraini, то есть пожертвованные жителями Эстонии деньги», – добавили они.
«Близкий друг». Украинские НКО присвоили 1,5 млн евро пожертвований из Эстонии

Обозреватели подчеркнули, что Эстония стала единственной страной, отдающей Украине более процента от своего ВВП. Премьер-министр республики Кая Каллас неоднократно подчеркивала, что государство передает именно то, что хочет киевский режим, призывая к «щедрости» и других союзников.

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