«Кучеряй, приезжай, все расскажешь»: Пригожин обратился к участнику скандального видео от Gulagu. net Савичеву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к бывшему бойцу «оркестра» Алексею Савичеву с призывом выйти на связь и объяснить свое участие в скандальном ролике Gulagu. net.
Предприниматель подчеркнул, что Савичев не будет подвергаться никаким преследованиям — от него требуется только информация о том, кто и каким образом шантажировал его ради записи видео, дискредитирующего ЧВК «Вагнер».
«Я обращаюсь к Савичеву Алексею Владимировичу (позывной Кучеряй), которого мы разыскиваем уже сутки, но пока найти не можем. С тем, что ему необходимо связаться с колл-центром ЧВК "Вагнер", и я даю гарантию, что его никто не будет преследовать — ни по закону, ни каким-либо еще образом. Ему нужно связаться с кол-центром ЧВК "Вагнер" и сообщить о том, для чего он дал эту фальсификацию, кто за этим стоит, каким образом его шантажировали, и были ли поставлены еще какие-либо задачи», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Кроме того, Пригожин обратил внимание, что «скелеты в шкафу», которые, по всей видимости, имеются у Савичева, «трясти» никто не будет.
«Поэтому, Кучеряй, связывайся с кол-центром ЧВК "Вагнер", приезжай, все расскажешь. Я тебе даю гарантию: уедешь живой и невредимый», — сказал основатель «оркестра».
Ранее на связь с кол-центром ЧВК «Вагнер» вышел другой участник фальсификационного видео. Мужчина выразил готовность содействовать разоблачению ресурса Gulagu. net и его основателя Владимира Осечкина✱ (признан иноагентом в России).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами