Суд в Москве оставил под арестом обвиняемого в шпионаже американца Гершковича

Напомним, 30 марта ФСБ объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге по делу о шпионаже в интересах американского правительства. По данным спецслужбы, фигурант занимался сбором информации, составляющей государственную тайну. В частности, его интересовали данные о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Решением Лефортовского суда Москвы гражданина США арестовали на два месяца.