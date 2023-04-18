Суд в Москве оставил под арестом обвиняемого в шпионаже американца Гершковича

Московский городской суд признал законным решение об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости во вторник.
Напомним, 30 марта ФСБ объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге по делу о шпионаже в интересах американского правительства. По данным спецслужбы, фигурант занимался сбором информации, составляющей государственную тайну. В частности, его интересовали данные о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Решением Лефортовского суда Москвы гражданина США арестовали на два месяца.