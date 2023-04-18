Евросоюз ожидает катастрофических последствий непродления сделки по зерну

Представительство Евросоюза в РФ спрогнозировало катастрофические последствия приостановки действия зерновой сделки. Об этом сообщает РБК в своем материале.
Зерновая сделка была продлена на 60 дней, и ее срок действия заканчивается 18 мая при отсутствии договоренности между сторонами соглашения о ее дальнейшей пролонгации. По словам специалистов из Европейского союза, такая ситуация стала бы мировой катастрофой, если учитывать объемы торговли России и Украины на глобальном рынке продовольствия.
Власти РФ ранее заявили о том, что они настаивают на выполнении договорных условий, которые подразумевают отсутствие препятствий для поставок российских удобрений на международные рынки. При этом ситуация едва ли улучшится, считают в Кремле.