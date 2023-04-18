«Используются контакты Осечкина»: Пригожин рассказал, как Gulagu. net собирает компромат на экс-заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что проект Gulagu. net получает компромат на бывших заключенных за счет контактов Владимира Осечкина* (физлицо, выполняющее функции иностранного агента).
Предоставленная заключенными информация свидетельствует о том, что среди «зэков» и сотрудников ФСИН есть те, кто работает с иностранными проектами вроде Gulagu. net, заявил бизнесмен.
«Эта группа лиц собирает компромат на заключенных и бывших заключенных, который связан с попаданием этих заключенных в различные блудные ситуации, в том числе, зачастую, натянутые. Для того, чтобы этот компромат задействовать, используются контакты так называемого Осечкина — бывшего опущенного в одном из лагерей РФ, который бежал за рубеж», — отметил Пригожин.
Ранее этот компромат использовался с целью получения денежных средств, но теперь, когда проходит спецоперация на Украине, такие данные начали реализовывать ради более масштабных целей.
«В настоящий момент имеются все основания предполагать, что завербованные таким образом заключенные, которым "нечего терять", могут в результате вербовки совершать противоправные действия более существенные — устранение различных лиц, которые защищают интересы РФ, проведение диверсий, в том числе во фронтовой зоне, проведение диверсий и террористических актов на территории РФ», — заявил бизнесмен, отметив, что он готов оказать поддержку правоохранителям для борьбы с подобными случаями.
Также проект Gulagu. net работает с иностранными спецслужбами, которые и курируют проведение провокаций и диверсий, заявил Пригожин ранее.