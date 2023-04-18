Россияне смогут загружать фото участников спецоперации на сайт «Бессмертного полка»

Российские бойцы сейчас сражаются в зоне проведения спецоперации с неонацизмом, сообщила руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. Она напомнила, что когда-то также с нацизмом боролись деды и прадеды.