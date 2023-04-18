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Россияне смогут загружать фото участников спецоперации на сайт «Бессмертного полка»

Общество
Россияне смогут загружать фото участников спецоперации на сайт «Бессмертного полка»

Фотографии участников специальной военной операции на Украине можно будет загрузить на официальный сайт акции «Бессмертный полк» в 2023 году.

Российские бойцы сейчас сражаются в зоне проведения спецоперации с неонацизмом, сообщила руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. Она напомнила, что когда-то также с нацизмом боролись деды и прадеды.

Депутат Госдумы Елена Цунаева добавила, что в акции могут принять участие водители общественного транспорта. Для этого им необходимо разместить портрет воевавшего родственника на автобусе, передает РИА Новости.

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