Россияне смогут загружать фото участников спецоперации на сайт «Бессмертного полка»

Фотографии участников специальной военной операции на Украине можно будет загрузить на официальный сайт акции «Бессмертный полк» в 2023 году.
Российские бойцы сейчас сражаются в зоне проведения спецоперации с неонацизмом, сообщила руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. Она напомнила, что когда-то также с нацизмом боролись деды и прадеды.
Депутат Госдумы Елена Цунаева добавила, что в акции могут принять участие водители общественного транспорта. Для этого им необходимо разместить портрет воевавшего родственника на автобусе, передает РИА Новости.