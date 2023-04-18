«Сигнал для G7». Встреча Путина с министром обороны Китая всерьез встревожила Tagesspiegel

Состоявшийся прямо перед встречей глав МИД стран «Большой семерки» визит в Россию министра обороны Китая Ли Шанфу и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным стали для Запада тревожным сигналом.
Об этом в материале для немецкого издания Der Tagesspiegel пишет аналитик Виктория Браунер. Перевод публикации на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Министры иностранных дел «Большой семерки» провели встречу в японском городе Каруидзава в понедельник, 17 апреля, обсудив дальнейшие совместные шаги, направленные на сдерживание РФ и Китая.
Но гораздо большее внимание мировой общественности привлекли прошедшие в Москве накануне переговоры президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу с главой Минобороны КНР Ли Шанфу, который прибыл в российскую столицу с трехдневным визитом.
Как отмечает по этому поводу Виктория Браунер, Россия и Китай демонстрируют всему миру свою близость, и возникает вопрос: чего китайский министр обороны хочет от российского руководства.
На этот вопрос, по мнению немецкого аналитика, есть два ответа.
«Во-первых, дата встречи Путина и Ли выбрана неслучайно, ведь переговоры прошли накануне министерской встречи "Большой семерки", – отмечает Браунер. – В воскресенье министр обороны Китая Ли Шанфу прилетел в Москву, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать силу тем, кто участвует во встрече G7 в Каруидзаве».
А во-вторых, по ее словам, ответ кроется в глобальном сотрудничестве РФ и Китая, ведь нынешние отношения двух сверхдержав превосходят военно-политические союзы, заключавшиеся в годы холодной войны. И об этом министр обороны КНР заявил российскому президенту.
Заключенное в ходе переговоров соглашение о расширении сотрудничества в военно-технической сфере, по мнению Браунер, может касаться поставок в РФ китайских полупроводников, необходимых для военной промышленности.
Кроме того, предпринимаемые китайской стороной шаги на сближение с Россией могут указывать на планы Пекина по разрешению тайваньского вопроса. Председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, хочет заручиться поддержкой Москвы.
«В случае нападения на Тайвань, управляемый демократами, лидер Си Цзиньпин ожидает от Владимира Путина той же солидарности, которую он проявляет к кремлевскому лидеру на Украине», – предполагает обозреватель.
Именно это, по мнению Браунер, теоретическим может являться объяснением тому, что представители китайского и российского руководства на протяжении последних месяцев встречались так часто. Ведь всего за несколько дней, до приезда в Москву Ли Шанфу состоялась встреча российского и китайского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Цинь Гана.