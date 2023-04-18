«Сигнал для G7». Встреча Путина с министром обороны Китая всерьез встревожила Tagesspiegel

Именно это, по мнению Браунер, теоретическим может являться объяснением тому, что представители китайского и российского руководства на протяжении последних месяцев встречались так часто. Ведь всего за несколько дней, до приезда в Москву Ли Шанфу состоялась встреча российского и китайского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Цинь Гана.