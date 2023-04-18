Более 30 человек пострадали при стрельбе в американском штате Алабама

При стрельбе в населенном пункте Дейдвилл, расположенном в американском штате Алабама, пострадали 30 человек. Все произошло в минувшую субботу, передает РИА Новости.
В настоящее время полиция пытается установить причины произошедшего. По предварительной версии, атака случилась произошла на вечеринке по случаю дня рождения подростков вечером 15 апреля. В ответ на недавние инциденты со стрельбой президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить законы о контроле над оружием.
Также известно, что в результате случившегося погибли четверо. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.