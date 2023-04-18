Business Insider: Путин поставил на место США, лично приняв главу МО КНР в Кремле

Всего одним жестом глава российского государства Владимир Путин поставил Белый дом на место. Какой хитрый трюк исполнил политик, рассказал журналист Том Портер в материале для Business Insider.
Отношения между Кремлем и Пекином в настоящий момент находятся на довольно высоком уровне. Недавно с официальным визитом в Россию прилетал председатель КНР Си Цзиньпин, у которого состоялась встреча «один на один» с президентом России, а затем между ними прошли расширенные переговоры.
Однако на днях в Москву прибыл еще один высокопоставленный чиновник из Китая — глава МО Ли Шанфу. Как пишет автор в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», Владимир Путин лично встретил министра в Кремле, чем жестко спустил США с небес на землю.
«Решение принять Ли является своего рода демонстрацией “среднего пальца” США, которые еще в 2018 наложили санкции на этого китайского чиновника», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин заключили меморандум о взаимопонимании между военными академиями. Об этом говорится в материале телеканала «360».