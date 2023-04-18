Business Insider: Путин поставил на место США, лично приняв главу МО КНР в Кремле

Отношения между Кремлем и Пекином в настоящий момент находятся на довольно высоком уровне. Недавно с официальным визитом в Россию прилетал председатель КНР Си Цзиньпин, у которого состоялась встреча «один на один» с президентом России, а затем между ними прошли расширенные переговоры.